Mustafa Cengiz açıkladı! Diagne, Galatasaray'a geri dönecek mi?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne'nin takıma geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili "Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerekir." ifadelerini kullandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne'nin takıma geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuştu.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Riva arazisindeki konut projesinin tanıtım toplantısında, kiralık olarak Club Brugge forması giyen Senegalli futbolcunun devre arası sarı-kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya, "Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerekir." yanıtını verdi.

Cengiz, Kolombiya basınında Radamel Falcao'nun ülkesine geri dönmek istediği yönündeki haberlerle ilgili olarak da, "Türkiye basınında da başka şeyler yazılıyor. Ne olacak? Kolombiya basını da yazabilir." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN CANLANMASI FENERBAHÇE'NİN CANLANMASI DEMEK"

Riva'daki Düşler Vadisi projesini gezip, örnek dairelerde incelede bulunan Cengiz, rakiplerinin güçlenmesinin kendilerini de güçlendireceğini söyledi.

İnşaat sektörünün gelişmekte olan ülkeler için itici güç olduğunu vurgulayan Cengiz, "Çok genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Biz nice ekonomik zorluklar gördük. Bunları aşmamız gerekir. Bizim ülkemizin itici güçlerinden biri de inşaat sektörü. İnşaat sektörünün durması, diğer sektörleri çok etkiliyor. Son aylarda çok ciddi kıpırdanma var. İnsana refahı getirecek iki şey var. Biri güvenlik, biri konfor. Her ikisini de bu tip projeler geliştirir. Ülkemize, genç nüfusumuza güven duyulmasını yürekten diliyorum. Galatasaray'ın canlanması Fenerbahçe'nin canlanması demek. Fenerbahçe'nin canlanması Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Erzurum'un, Eskişehir'in canlanması demek. Spor dünyamızda mutlaka bu hareketliliğin, camialar arasında saygı ve sevginin gelişmesi şart." ifadelerini kullandı.

Spor kulüplerinin toplumun itici gücü olduğunu da belirten Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Sakaryaspor, Göztepe, Konyaspor toplumun itici güçleridir. Ekonomik zorluklardan, coğrafyanın bize getirdiği dertlerden halkımız sıkılmıştır, bunalmıştır. Bunun tek yolu spordur. Bunun spor ekonomisi yolu ile ülke ekonomisine katkısı bizi mutlu eder. Fenerbahçe, Beşiktaş veya Galatasaray, ben mutlu olurum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu ülkenin parçalarından birinde, mensubu olduğum camianın da temsilcisiyim. O camialar güçlendikçe biz güçleniriz. Ben bu sözde çok samimiyim. Sizin rakipleriniz ne kadar güçlü ise siz o kadar güçlüsünüz. Onların zayıflaması bizi mutsuz eder. Biz bütün yarışın 8 takım değil, 18 takım arasında geçmesini dileriz. Ülkemizi ve insanlarımızı mutlu etmesini isteriz."

Riva'daki projenin sarı-kırmızılı kulübe getirisinin ardından, yıldız futbolcuların transfer edilip edilmeyeceği yönündeki soruya başkan Cengiz, "Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla beraber çalışsak. Büyük takımlar en az 1-2 dünya çapında yıldız ile yürür. Gerisini sahada ölümüne koşan, 90 dakika kutsal forma için ölümüne mücadele ruhuna sahip insanlar yürütür." diye cevap verdi.

Galatasaray Adası ile ilgili çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekleyen Cengiz, "Ada ile ilgili daha çok uğraşacağız. Oradaki hukuksal süreç devam ediyor. Ada sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin incisi. Orayı eski haline getirerek camianın hizmetine, Türk halkına sunmak ana hedeflerimizden biri." şeklinde konuştu.

AA