Fenerbahçe evinde kral

F.Bahçe seyircisi önünde, geriye düştüğü mücadelede Vedat Muriç (2), Luiz Gustavo, genç Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse’un golleriyle üç puana uzandı. Kanarya, bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti: 5-2. 9. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar'dan seken topu alan Sio'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 23'te Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 32'de Kruse'nin pasında topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 39'da orta sahada Kruse'nin pasında hareketlenen Rodrigues'den önce defans araya girdi. Ceza sahası içine giden topta Candeias'tan önce kayarak topu alan Vedat'ın sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

68'de Vedat'ın pasında defansın arakasına sarkan Kruse'nin vuruşunda kaleci Ertaç topu tuttu. 75'te Ozan'ın pasında ceza yayında topu alan Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda kaleci Ertaç'a müdahalesine rağmen sol direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1. 78'de Nadir'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Stancu'nun uzaktan vuruşunda kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 4-2. 87'de Tolgay'ın pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues'in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Kruse boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-2. Maç 5-2 bitti.



ERSUN YANAL'DAN ZORUNLU ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirdi. Sakatlığı bulunan Victor Moses ve sarı kart cezalısı Dirar'a yer almezken, Deniz ile Zanka yedek kulübesinde oturdu. Yanal, bu isimlerin yerine kırmızı kart cezası sona eren Mauricio Isla ve sakatlığı geçen Hasan Ali ile Sadık Çiftpınar ve Vedat Muric'i ilk 11'de oynattı.





TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe'yi taraftarı Gençlerbirliği önünde de yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli taraftarlar stadın büyük bir kısmını doldururken yer yer boşluklar olduğu gözlerden kaçmadı. Sarı-lacivertli futbolse-futbolseverler yaptıkları tezahüratlarla takımlarını 90 dakika verler destekledi. Kadıköy az sayıdaki Gençlerbirliği ta-taraftarı ilginç bir koreografiye imza attı. Deplasman raftarı tribünündeki 100'e yakın başkent ekibinin taraftarı, maçtan önce kısa bir süre oturma düzenleriyle Ankara'nın plakası "06"yı oluşturdu.



GENÇLER DE DEĞİŞTİRDİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı. Hamzaoğlu, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde forma giyen 10 ismi Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü. Hamzaoğlu, sakatlığı bulunan Erdem Özgenç'in yerine bahçe Pierre Polomot'a 11'de şans verdi.