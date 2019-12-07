Havuzda tarih yazıyor

Yüzmede süper derecelerle ülkemize tarihi başarılar kazandıran İzmirli yüzücü Emre Sakçı, İskoçya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’nda da ikinci olurken bir ilki daha başardı.

İzmirli sporcu Emre Sakçı, havuzda tarih yazmaya devam ediyor. Emre son olarak İskoçya'nın Glasgov kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda da kurbağalama 50 metre erkekler finalinde 25.82'lik derecesiyle ülkemize gümüş madalyayı getirdi. Emre bu şampiyonada yüzmenin son efsanelerinden Derya Büyükuncu'dan sonra ülkemize 19 yıl sonra madalya kazandıran ikinci sporcu oldu. Yüzmede Türkiye'de ilkleri başaran isim olan Emre, daha önce 2015 yılında 50 metre kurbağalamada Gençler Kısa Kulvar Dünya Rekorunu kırarak rekor kıran ilk Türk yüzücü oldu. Çin'de geçen yıl düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda kurbağalamada final yüzerek ilki başaran Emre, ağustos ayında Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek kariyerinde ilk olimpiyat vizesini almıştı. Emre, spor kariyerini F.Bahçe'de sürdürüyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ONDA

Havuz macerasına 2001 yılında İzmir Ege Üniversitesi'nde başlayan rekortmen Emre Sakçı 2010'dan beri Fenerbahçe adına yarışlara katılıyor. 22 yaşındaki yüzücü dünyanın gelecek vadeden sporcuları arasında gösteriliyor



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EMRE dört yıl önce Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derece elde etmiş ve bu Gençler Dünya Rekoru olarak tescil edilmişti. Çok çalışan ve hayatını yüzmeye adayan 22 yaşındaki Emre, İstanbul'da 100 metre kurbağalamada 58.85'lik derece elde edip hayalini kurduğu Tokyo Olimpiyatları'na katılma vizesini almıştı.