Buca FK puan kaptı

İzmir ekibi Silivrispor deplasmanında maçın henüz 5. dakikasında Ali Zorlu’nun attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Sarı-lacivertliler 80’de G.Erdöl ile eşitliği
TFF 3. Lig 1. Grup'ta istediği sonuçları alamayan Ci Group Buca, deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Maça Ci Group Buca tutuk başladı. 5. dakikada ani gelişen ev sahibi Silivrispor atağında Ali Zorlu, kaleci Yunus Emre'yi avladı: 1-0. 19'da Mustafa Şen'in ortasında Gökhan Erdöl'un şutu üstten az farkla dışarıya çıktı. 32'de Hakan'ın ortasında Emin'in kafa şutunda top kaleci Burak'ta kaldı. 43'te Mehmet'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
BİR PUAN ÇIKARDI
51'de Enes'in pasında topla buluşan İsa istediği gibi vuramadı. 75'te Fuchs'un ortasında Gökhan Erdöl'ün kafasında top direği sıyıyarak dışarıya çıktı. 80'de Gökhan Erdöl attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-1.
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