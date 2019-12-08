Denizli Esnafspor voleybolda gururlu

Denizli Esnafspor'un bayan voleyboy takımı, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu`nu ziyaret etti. Antrenörler Ahmet İlgün ve Tuba Hazal Aydın, genç kızlar takımını temsilen Nurhan Genç, yıldız kızlar takımını temsilen Raziyenur Koyuncu, Pelin Karaoğlanoğlu, Melissa Güçlü ve Ezgi Ercedoğan, Balcıoğlu'ndan destek istedi. Balcıoğlu, "Gönüllü antrenörlerin eğitmenliğinde ücretsiz spor yapma imkanı bulan kızlarımızın aynı zamanda derslerinde de başarılı olmaları beni çok mutlu etti, onlarla gurur duyuyorum. Spor ve sporcunun her zaman yanındayım" dedi. Genç voleybolcular, antrenman yapmaları için spor salonunun kapılarını açan Kaymakam Balcıoğlu'na teşekkür etti.

SEBAHATTİN ALP