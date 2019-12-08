O kupayı yine istiyoruz

Çin’de düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda son şampiyon Vakıfbank şanssız şekilde yenildi ancak Eczacıbaşı Novara’yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Çin'de düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden temsilcilerimizden Eczacıbaşı finale yükseldi. Son şampiyon Vakıfbank ise yarı finalde aldığı yenilgiyle kupa şansını kaybetti. Shaoxing kentinde gerçekleştirilen şampiyonada A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Eczacıbaşı, yarı finalde B Grubu'nu lider tamamlayan Igor Gorgonzola Novara ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-21, 23-25, 25-11, 23-25 ve 15-13'lük setlerle mağlup eden temsilcimiz adını finale yazdırdı.Organizasyonda 2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı, bugün üçüncü kez zafere ulaşabilmek için sahaya çıkacak. Temsilcimiz TSİ 15.00'te yarı finalde Vakıfbank'ı mağlup eden Imoco Volley Comegliano ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada 2013, 2017 ve 2018'de şampiyonluk sevinci yaşayan Vakıfbank ise maçı talihsiz şekilde kaybedince geçen yıl olduğu gibi iki Türk takımının finalde karşılaşma şansı gerçekleşmedi.



TÜRKİYE-İTALYA RANDEVUSU

VakıfBank bugün TSİ 12.00'de diğer İtalyan takmımı Imoco Volley ile üçüncülük maçı oynayacak. Bugünkü şampiyonluk ve üçüncülük maçları bir anlamda Türkiye ile İtalya arasında final anlamı taşıyor.



VAKIFBANK'A YAZIK OLDU

Şampiyonanın yarı finalinde ilk seti 25-23 kazanan Imoco Volley, 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-20 alan VakıfBank, durumu 1-1'e getirdi. İtalya ekibi, 3. sette 25-23 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı. 4. sette rakibine 25-21'lik skor üstünlüğü sağlayan VakıfBank, durumu 2-2 yaptı. Son şampiyon VakıfBank, tie-break setinde 14-10'luk üstünlük yakalamasına rağmen seti 23-21 maçı da 3-2 kaybederek hayal kırıklığı yaşadı. Vakıfbank bugün TSİ 12.00'de İtalyan temsilcisi Novara ile üçüncülük maçında karşılaşacak.