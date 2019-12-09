Akhisarspor’da Cikalleshi farkı

TFF 1. Lig'de kabus yaşadığı maçta İstanbulspor'u son dakika golüyle 4-3 mağlup eden Akhisarspor'da, zaferi getiren isim sakatlıktan dönüp formasına kavuşan Arnavut forvet Sokol Cikalleshi oldu.

TFF 1. Lig'de kabus yaşadığı maçta İstanbulspor'u son dakika golüyle 4-3 mağlup eden Akhisarspor'da, zaferi getiren isim sakatlıktan dönüp formasına kavuşan Arnavut forvet Sokol Cikalleshi oldu. Son iki maçta sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Cikalleshi, İstanbulspor karşısında 55. dakikada sahaya girdi, 90+1. dakikada hayati bir gole imza atıp takımının yine hanesine 3 puanı yazdırmasında pay sahibi oldu. Akigolar, Arnavut golcünün gol attığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Herhalde uzun süre unutulmayacak bir karşılaşma oynandı. Hem skoruyla, hem de maç önü, maç içi ve maç sonuyla en güzel maçlardan birisiydi. Maçı bırakmadık bu güzel ama basit goller yedik. Burada aslan payını taraftarımıza vermek istiyorum. Artık ilk yarının sonları geliyor, hedeflediğimiz bir puan var, o puan barajını yakalayıp inşallah ikinci yarıda hedefimize ulaşacağız" dedi.

KENAN MOLLA