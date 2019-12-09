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Menemen zor sınavda

Ekol Göz Menemen zor sınavda
Giriş Tarihi: 9.12.2019

Son 7 maçtır yenilmeyen ekibi evinde 19.00’da Keçiörengücü’nü ağırlayacak

TFF 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan ve son 7 haftadır yenilmeyen Ekol Göz Menemenspor, bugün haftanın kapanış maçında kendisi gibi 21 puana sahip Ankara ekibi Keçiörengücü'nü konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Kritik karşılaşma beIN Sport Max HD 1'den canlı yayınlanacak.

TAŞKIN'IN CEZASI BİTTİ
SARI-LACİVERTLİ ekipte elmacık kemiğinden ameliyat olan Trtovac forma giyemeyecek. Sarı kart cezası biten takım kaptanı Taşkın Çalış ise sahadaki yerini alabilecek. Keçiörengücü'nde sarı kart cezalıları Süleyman Olgun ve Burak Aydın oynamayacak. Karşılaşmanın biletleri 1. kategori 30 TL, 2. kategori 15 TL, 3. kategori 5 TL, misafir takım tribün biletleri 6 TL'den satışa çıktı.

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