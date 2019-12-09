F.Bahçe’de yeni gözde Geuvanio

Sarı-lacivertliler, Atletico MG forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçti

F.Bahçe'nin devre arası transfer planlaması ile ilgili tam bir isim trafiği yaşanırken sarı-lacivertli ekibin listesindeki Geuvanio en çok düşünülen oyuncular arasında yer alıyor. Atletico MG ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Brezilyalı yıldızın bonservis sorununun da olmaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Sağ kanatta forma giyen başarılı oyuncuya başka tekliflerin de olduğu bilinirken Kanarya 27 yaşındaki yıldız ismin transferini bitirmek için var gücüyle çalışıyor.

GEUVANİO 25 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bu sezon Brezilya Serie A'da 25 maça çıkan ve 1009 dakika sahada kalan oyuncu bu süreçte 1 kez asist yaparken 9 maçta ilk 11'de şans buldu. Atletico öncesi iki sezon Flamengo'nun başarısı için ter döken Sambacı, kariyerindeki 196 karşılaşmada ise toplamda 31 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. F.Bahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde futbolcuyla ilgili girişimlerine hız vereceği gelen haberler arasında.



KANARYA'DA YENİ HEDEF SİVASSPOR

Haftayı 5-2'lik G.Birliği galibiyetiyle geçen F.Bahçe, gözünü gelecek haftaki kritik Sivas maçına çevirdi. Süper Lig'de 30 puanla zirvede yer alan rakibi ile arasındaki puan farkını eritmek isteyen 25 puanlı sarılacivertliler zorlu deplasmandan kayıpsız ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hafta boyunca rakiplerinin oyun planını bozmak için özel hamlelerde bulunacağı öğrenildi. Kanarya'nın rakibi Sivas, Beşiktaş ile birlikte sahasında kaybetmeyen iki takımdan biri durumda. Kanarya ise son üç deplasman sınavında galibiyet çıkaramaması sebebiyle bu maçı kırılma noktası olarak görüyor.