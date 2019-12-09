PSG-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda PSG ile karşılaşacağı maçın hakemi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.