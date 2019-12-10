Aslan atakta

Arda Turan’ın ardından Emre Çolak da sarı-kırmızılılara dönmek için haber yollarken sol bek için Leipzig forması giyen Saracchi’nin de bitme aşamasında olduğu öğrenildi

Haftayı Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile tamamlayan G.Saray devre arasına yönelik transfer çalışmalarına başladı. Monaco'dan Henry Onyekuru ile temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar üç yıldızla da yakından ilgileniyor. Sarı kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan ile ilgili temasları sürerken Emre Çolak da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyerine nokta koyarak 1.5 ay önce İstanbul'a gelen Emre Çolak'ın, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile sarı kırmızılı yönetime bu dileğini de açık açık ilettiği ortaya çıktı.

TERİM KARAR VERECEK

Hem Arda, hem de Emre Çolak'ın menajeri olan Ahmet Bulut, iki eski Galatasaraylı oyuncunun transferi için nabız yoklarken kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Aslan ayrıca sol bek konusunda da düğmeye bastı. Yuto Nagatomo ile devre arasında yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen solbek oyuncusu Saracchi ile imza aşamasına geldi. Yahoo Sport'un muhabiri Manu Lonjon, Galatasaray'ın oyuncuyu kiralamak istediğini ve 1 numaralı aday olduğunu

PSG MAÇINI KOVACS YÖNETECEK

GALATASARAY'IN UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın PSG takımı ile yarın deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yöneteceği açıklandı. Bu arada Aytemiz Alanyaspor maçında geçirdiği sakatlık sonrası MR'ı çekilen ve sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarıkırmızılı takım bugün Paris'e gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda yapacak.



PSG'DE MBAPPE KRİZİ YAŞANIYOR

G.SARAY'IN yarın UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam etmek için karşılaşacağı PSG'de Mbappe krizi yaşanıyor. Başkent ekibinin Montpellier'i 3-1 mağlup ettiği maçta teknik direktör Thomas Tuchel 90'da Mbappe'yi oyundan aldı. Oyundan alınmasına içerleyen Mbappe, kendisini teskin etmeye çalışan Tuchel ile muhatap olmadı. R.Madrid'e transferi gündemde olan futbolcunun hareketlerini yorumlayan Tuchel "Kylian hep oyunda kalmak istiyor bu normal. Ancak Moting de oynamayı hak ediyor. Bu benim kararım ve saygı duyulması gerekiyor" dedi.