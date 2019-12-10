Balıkesirspor ligde beyaz sayfa açacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un yeni teknik patronu Ramazan Kurşunlu, yepyeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un yeni teknik patronu Ramazan Kurşunlu, yepyeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Balıkesirspor'un başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden Kurşunlu, çok çalışmaları gerektiğini vurguladı. Kurşunlu, başarının önemine vurgu yaparak, "Bu armalar, bu büyük camialar başarı ister. Herkes başarı ister. Bizler de başarmak için buradayız. Benim de yaptıklarım ortada. Futbolculuk döneminde herkesin bir hedefi vardır. Hamdolsun bu hedefleri bireysel anlamda yakaladık. Şimdi teknik anlamda hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

ÜMİT YÖNEY