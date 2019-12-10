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, Cluj-Celtic maçını yönetecek

Halis Özkahya, CFR Cluj-Celtic maçını yönetecek

10.12.2019, 16:04

kokartlı hakem , Romanya'nın Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

AA

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