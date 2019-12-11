Forbes Türkiye '30 altı 30' ödül töreni başladı

Türkiye'de, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış gençlerin küresel bir gençlik kulübü olan "30 Altı 30"da yer almasını amaçlayan ve Forbes dergisi iş birliği ile gerçekleştirilen programın ödül törenini başladı. Törende kürsüye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış gençlerin küresel bir gençlik kulübü olan "30 Altı 30"da yer almasını amaçlayan program, Forbes dergisi iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu konuşmasında gençlere dikkat çekerek, "Gençlerimizin bakanlığı olarak, gençlerimizin fikri anlamdaki imkanlarını arttırmak, zenginleştirmek, onları destekleyici politikalar üretmek ve bunları hayata geçirmek, bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesi. Gençlerimize sporu sevdirmek adına "10 bin Pota" adında bir proje başlattık. Sporu ve basketbolu sevdirmeyi amaçlıyoruz. 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan etmiştik. Hem toplumsal dayanışma hem de hayata hazırlanma açısından önemli görüyoruz. Gençlerimizin ileride ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Yarınlar sizin. İnşallah yeni yıldızları insanlığa kazandırırız. Son olarak bu organizasyonu organize eden başta Turkuvaz Medya Grubu ve değerli yöneticileri olmak üzere emeği olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"30 ALTI 30" PROGRAMINDA ÖDÜL ALACAK İSİMLER

Programda, bazı kategorilerde grup olarak başarı sağlandığından ödül alacak 36 genç isim ise şöyle:

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme

Ömer Faruk Taştan (26)-Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare

Kerim Kaya(23), Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25), Ömer Kaya (24), Okan Şencan (24): Kurucu Ortaklar, Vircon Group

Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi

Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı

Berkay Aşıkuzun (25): eSpor Oyuncusu, Supermassive

Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap

Tayga Baltacıoğlu (28): Kurucu Ortak, Mutlubiev

Nisan Ak (28): Orkestra şefi

Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports

Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27): Kurucu Ortaklar, Firefly

Cedi Osman (24): Profesyonel Basketbol Oyuncusu, Cleveland Cavaliers

Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele

Kadir Demircioğlu: Kurucu Ortak ve CEO,Thread in Motion

Rümeysa Kadak (23): Milletvekili

Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu

Aleyna Tilki (19): Müzisyen

Umutcan Duman (28), Mert Necip Barutçu (28): Kurucu Ortaklar, Evreka

Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji

Karsu (29): Müzisyen

Nathan Candaner (24): Kurucu Ortak ve CEO, Jobzmall

Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science

Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech

Merve Manastır (29): Kurucu, Manu Atelier

Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve CEO, IONED

Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışcısı

Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech

Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay

Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy

Recai Serdar Gemici (29) – Kurucu Ortak ve CEO, Albert Health

"30 Altı 30" NEDİR?

"30 Altı 30" fikri, ilk defa Forbes dergisi tarafından 2011 yılında ABD'de ortaya çıkarıldı. 2016 yılında Avrupa ve Asya ülkelerinde başarılı gençler, fikirleriyle projeye dahil oldu. Daha sonraki yıllarda diğer kıtalardan da katılımcıların eklenmesiyle yelpaze genişleyen programın, dünya çapında 9 binden fazla üyesi bulunuyor.

Bulunduğu sektörü değiştiren, dönüştüren, ezber bozan, insanların hayatına pozitif etki katan, her haliyle ve hareketiyle göze çarpan 30 yaş altı gençlerin belirlendiği "30 Altı 30" listesi, ülkemizden aday olarak başvuran ya da gösterilen yaklaşık 500 isim içerisinden "Forbes Türkiye" ve "Forbes ABD" editörleri tarafından sıkı bir incelemeye tabi tutularak belirlendi.

Üç aşamalı olarak yapılan değerlendirme sisteminden geçen adaylar, sadece kazandıkları parayla değil yaptıkları işin yarattığı değişim ya da değişim potansiyeli dikkate alınıyor. Ölçülebilir başarı kriterinin yanı sıra adayların bu alandaki etkinlikleri, lider tutumları ve gelecek için bugünden attıkları adımlar değerlendirmelerde önemli rol oynuyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda son 50 listesine kalan adaylar ile yüz yüze görüşülerek kişilikleri, heyecanları, yaptıkları işe olan tutkuları kısacası "değişim" yaratma potansiyelleri değerlendiriliyor.