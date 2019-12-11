İzmir’e can suyu

İzmir’in tanıtımında kentin spor kulüpleri de rol alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi profesyonel spor kulüpleriyle 10 milyon TL tutarında reklam anlaşması yapacak. Başkan Soyer, “Kulüplerimiz değerli” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtım çalışmalarında spor kulüplerinin de etkin rol oynaması için profesyonel kulüplerle reklam anlaşması yaparak 10 milyon TL yardım yapacak. Süper Lig'de yer alan Göztepe 3 milyon 200 bin, 1. Lig ekipleri Altay, Altınordu ve Ekol Göz Menemen 1 milyon 600'er bin, KSK 800 bin, Buca, İzmirspor ile Bergama 800 bin TL alacak. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki spor kulüplerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya gelen İzmir BŞB Başkanı Tunç Soyer, "Saat Kulesi İzmir için neyse, spor kulüplerimiz de bizim için odur. Tüm gücümüzle kulüplerimizin yanındayız" dedi. Avrupa'da İzmir'e temsil eden Pınar Karşıyaka'ya ayrıca destek verilecek.

TANITIM İÇİN ÖNEMLİ

Soyer, "İZVAK çatısı altındaki Göztepe, Altay, Altınordu, Ekol Göz Menemen, KSK, Buca, Bergama ve İzmir'a toplamda 10 milyon TL'yi bulan reklam vererek hem kulüplerimize destek olacağız hem de EXPO, Terra Madre gastronomi fuarı gibi uluslararası alanda duyulmasını istediğimiz çalışmalarımızın tanıtımını kulüplerimiz aracılığıyla yapacağız" dedi.



ÖRNEK OLSUN

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, İzmir BŞB'nin bu hamlesinin İzmir Ticaret Odası, İzmir Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası olmak üzere İzmir'deki diğer kurum ve kuruluşları da harekete geçirmesini istedi. İZVAK Başkanı Ali Erten ekonomik krizden kulüplerin de payını aldığını dile getirerek "Şehrin en önemli markaları olarak her türlü desteği hak ediyorlar. Böylesine zor şartlar altında sağlanacak 10 milyon TL'lik kaynak, acil sorunların çözüme kavuşturulması açısından büyük iş görecek" dedi.