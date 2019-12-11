Pamukkale’de şölen

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında TRSM ve AMATEM hastaları arasındaki voleybol turnuvası nefesleri kesti

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören TRSM ve AMATEM hastaları arasında 2. Geleneksel Voleybol Turnuvası düzenlendi. Denizli'de Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören hastaların sosyalleşmesi, toplum içinde yaşamaya uyum sağlaması ve iletişim becerilerinin arttırılmasına yönelik yapılan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında organize edilen şölende Pamukkale Üniversitesi AMATEM takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Tedavi sürecinde böyle organizasyonlar hastaların toplum içine tekrar üretici bireyler olarak dönmesi adına büyük önem taşıyor" dedi.

SEBAHATTİN ALP