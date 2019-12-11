PSG - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint Germain'in konuğu oluyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray, Paris Saint-Germain'e konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Parc des Princes'de oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Marius Ionut Avram.

İlk 11'ler

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.