BAL 8. Grup’ta zirvenin 14 puan gerisinde kalan kırmızı-lacivertli takımda İhsan İdikut’la yollar ayrıldı, dümene Göksel Özdemir geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta sahasında Sandıklıspor'a 3-2 mağlup olan Sökespor'da kan değişimi yaşandı. Kırmızılacivertli yönetim, Sandıklıspor yenilgisi sonrası acilen toplandı.

24 SAATTE ÇÖZÜM

Toplantıda teknik patron İhsan İdikut'la ayrılık kararı alındı. Yönetim, kararı İdikut'a bildirdi. Yapılan görüşmenin ardından İdikut ile yollar resmen ayrıldı. Sezon başından bu yana Sökespor'da görev yapan İdikut, takımın başında çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda Sökespor, rakip kaleye 19 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Sökespor yönetimi, İhsan İdikut'la yolların ayrılmasından 24 saat sonra yeni teknik direktörünü belirledi. Daha önce Aydınspor 1923'ü de çalıştıran tecrübeli teknik adam Göksel Özdemir, sezon sonuna kadar takımın başına geçti. Özdemir sosyal medya hesabından, "Tarihi başarılarla dolu Sökespor kulübüyle anlaşmış bulunmaktayım. Bu şerefli mazide bende bir iz bırakmak için elimden geleni yapacağım. 3. Lig yolunda sonuna kadar savaşacağız" diye yazdı.

MEHMET KAVAS