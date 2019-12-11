Yunusemre tarih yazıyor

19 ülkeden 723 sporcunun katıldığı 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Manisalı sporcular 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz toplam 8 madalya kazandı

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler 4. Balkan Açık (Open) Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da yapıldı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonaya Türkiye'den Sanda branşında 534, Taolu branşında 146 Milli Takım sporcusu katıldı. Türk Milli Takımı şampiyonada birinci oldu.

AFRA BETÜL BİRİNCİ

Afganistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İran, Irak, Makedonya, Mısır, Sırbistan, Somali, Suriye, Tunus, Yemen ve Yunanistan olmak üzere 19 ülkeden toplam 723 sporcu şampiyonada yarıştı. Milli takımda yarışan Yunusemre Belediyesporlu sporcular şampiyonada 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyespor'dan Taolu branşlarında kendi stillerinde Afra Betül Çetinkaya, Sümeyye Akbaş, Muhammet Talha Çetinkaya 1., Muhammet Ali Çetinkaya 2., Ahmet Sefa Sulu Sanda dalında 2. oldu.

CÜNEYT HASÇELİK