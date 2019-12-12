  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Bayındırspor’dan zirveye ambargo

’dan zirveye ambargo

Bayındırspor’dan zirveye ambargo
Giriş Tarihi: 12.12.2019

’nda Şirinyer’i 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, liderliğin keyfini sürüyor

İzmir Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun iddialı ekiplerinden Bayındırspor, 10. hafta mücadelesinde Şirinyerspor'u evine puansız gönderdi, 2-1'lik zaferle zirvedeki yerini korudu. İlk devrenin bitimine bir hafta kala 39. dakikada Osman Can, 71. dakikada Hasan Aykılıç'ın golleriyle zafere uzanan sarı-kırmızılılar, topladığı 23 puanla koltuğa sıkı sıkı yapıştı. 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden Bayındırspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig hasretine son vermeyi arzuluyor. Teknik direktör Dilek Uzan, "Şirinyerspor karşısında elde ettiğimiz üç puanla moral kazandık. Bu hafta 21 puanlı Çeşme Belediyespor ile deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. İlk yarıyı lider kapatmayı hedefliyoruz. Kıran kırana bir mücadele olacak. Bu maçı kazanıp şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyoruz. Tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayındırspor’dan zirveye ambargo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN