Bayındırspor’dan zirveye ambargo

İzmir Süper Amatör Lig Güney Grubu’nda Şirinyer’i 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, liderliğin keyfini sürüyor

İzmir Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun iddialı ekiplerinden Bayındırspor, 10. hafta mücadelesinde Şirinyerspor'u evine puansız gönderdi, 2-1'lik zaferle zirvedeki yerini korudu. İlk devrenin bitimine bir hafta kala 39. dakikada Osman Can, 71. dakikada Hasan Aykılıç'ın golleriyle zafere uzanan sarı-kırmızılılar, topladığı 23 puanla koltuğa sıkı sıkı yapıştı. 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden Bayındırspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig hasretine son vermeyi arzuluyor. Teknik direktör Dilek Uzan, "Şirinyerspor karşısında elde ettiğimiz üç puanla moral kazandık. Bu hafta 21 puanlı Çeşme Belediyespor ile deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. İlk yarıyı lider kapatmayı hedefliyoruz. Kıran kırana bir mücadele olacak. Bu maçı kazanıp şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyoruz. Tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

NADİR UYSAL