Beşiktaş ve Trabzon veda ediyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor, saat 20.55’te Basel’le Beşiktaş ise 23.00’te Wolverhampton ile oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarından çıkma şansı kalmayan Trabzonspor ve Beşiktaş gruplarındaki son maçlarına çıkıyor. Bordo-mavililer C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımıyla 20.55'te karşı karşıya gelecek. Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yöneteceği mücadele beIN Sports kanalından ekranlara gelecek. Trabzon'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet ve Novak'ın yanı sıra Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, K.Ahmet ve Obi Mikel yer almadı. K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibine konuk olacak. 23.00'te başlayacak maçta Letonya'dan Andris Treimanis görev yaparken bu maçı da beIN Sports yayınlayacak. Kartal'da ise Karius, Gökhan, Vida, Caner, Atiba, Ljajic, Burak, Douglas, Ruiz, Dorukhan, N'Koudou ve Kartal Kayra kadroda yok.