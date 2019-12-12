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Didim Belediye asla pes etmez

Didim Belediye asla pes etmez
Giriş Tarihi: 12.12.2019

A Grubu'nda Play- Off mücadelesi veren , evinde 'u 2-0 yenip 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Aydın Süper Amatör Lig A Grubu'nda Play- Off mücadelesi veren Didim Belediyespor, evinde Koçarlı Belediyespor'u 2-0 yenip 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Didim Atatürk Stadı'nda taraftarları önünde 25. dakikada Ertuğrul ve 90+2. dakikada Ümit'in golleriyle 2-0 galip gelmeyi başardı, 3 puanın sahibi oldu. 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, 14 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Son haftalardaki puan kayıplarını Koçarlı galibiyetiyle telafi ettiklerini belirten kulüp başkanı Bedri Altıntaş, "Hedefimiz önce Play-Off ardından Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak. Bunu başaracak güçteyiz" dedi. Didim Belediyespor, haftayı bay takım olduğu için maç yapmadan geçirecek.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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