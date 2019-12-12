  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Düğerek Güneş geliyor

Düğerek Güneş geliyor

Düğerek Güneş geliyor
Giriş Tarihi: 12.12.2019

'de mücadele eden , evinde 'u 1-0 yendi, yükselişini sürdürdü. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 42. dakikada Sinan Gündüz attı.

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Düğerek Güneşspor, evinde Yeni Milasspor'u 1-0 yendi, yükselişini sürdürdü. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 42. dakikada Sinan Gündüz attı. 6. maçında 3. galibiyetini elde eden ve 10 puanla 6. sırada yer alan Düğerek Güneşspor, lider Gümüşlükspor'un 6 puan gerisinde bulunuyor. Kulüp başkanı Şahin Kırkan, "Dostça geçen maçı kazanarak hanemize 3 puanı yazdırdık, mutluyuz. Bu maç bitti, şimdi zorlu Dalyanspor sınavına odaklanacağız. Seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi. Düğerek Güneşspor, ilk devrenin son 3 karşılaşmasında Menteşe Yerküpe, Muğla Üniversitesi ve Göcekspor'la karşılaşacak.

SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Düğerek Güneş geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN