Düğerek Güneş geliyor

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Düğerek Güneşspor, evinde Yeni Milasspor'u 1-0 yendi, yükselişini sürdürdü. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 42. dakikada Sinan Gündüz attı.

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Düğerek Güneşspor, evinde Yeni Milasspor'u 1-0 yendi, yükselişini sürdürdü. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 42. dakikada Sinan Gündüz attı. 6. maçında 3. galibiyetini elde eden ve 10 puanla 6. sırada yer alan Düğerek Güneşspor, lider Gümüşlükspor'un 6 puan gerisinde bulunuyor. Kulüp başkanı Şahin Kırkan, "Dostça geçen maçı kazanarak hanemize 3 puanı yazdırdık, mutluyuz. Bu maç bitti, şimdi zorlu Dalyanspor sınavına odaklanacağız. Seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi. Düğerek Güneşspor, ilk devrenin son 3 karşılaşmasında Menteşe Yerküpe, Muğla Üniversitesi ve Göcekspor'la karşılaşacak.

SERVET SARUN