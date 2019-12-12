Haydi Başakşehir

Turuncu-lacivertliler Avrupa Ligi’nde M’gladbach önünde “Tamam mı, devam mı?” maçına çıkıyor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün kader maçına çıkacak. J Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak ekip final niteliğinde bir maç oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak. Borussia Park'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Grupta aynı saatte Roma ve Wolfsberger takımları kozlarını paylaşacak. Grupta M'Gladbach 8 puanla zirvede yer alırken Roma aynı puanla ikinci, Başakşehir 7 puanla 3. Wolfsberger 4 puanla son sırada.