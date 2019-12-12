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sampiyonluk pesinde

Mecidiyeköy Tarım sampiyonluk pesinde
Giriş Tarihi: 12.12.2019

1. C Grubu'nda , evinde 'u 4-1'lik farklı skorla mağlup etti, lider Kayalıoğluspor'u takibini sürdürdü.

MANİSA 1. Amatör Küme C Grubu'nda Mecidiyeköy Tarımspor, evinde Süleymanlı Belediyespor'u 4-1'lik farklı skorla mağlup etti, lider Kayalıoğluspor'u takibini sürdürdü. Yeşilbeyazlılar, 2. dakikada Türkay Gürlek, 37. dakikada Göksel Damyan, 41. dakikada Amiray Kulfalı ve 60. dakikada Mehmet Keçeci'nin golleriyle 4-0 kazanıp, moral depoladı. Konuk takımın golü 75'te penaltıdan Uğur Kerim Yılmaz'dan geldi. 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden Mecidiyeköy Tarım, 24 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

KENAN MOLLA

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