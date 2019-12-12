Nazillispor’a yasak şoku

Kulüp başkanı Özkat, borçlar nedeniyle takıma transfer yapamayacaklarını söyledi, şoke etti

3. Lig 3. Grup'ta ilk devrenin son karşılaşmasında düşme potasında yer alan Gölcükspor'u evinde ağırlayacak olan Nazilli Belediyespor'da şok bir gelişme yaşandı. Kulüp başkanı Nurettin Özkat, "Eski dönemden kalan borçlarımız var. Bugüne kadar 4 milyon liraya yakın borç ödedik ama çok daha fazla borcumuz bulunuyor. Bu borçlardan dolayı bir transfer yasağımız var. Federasyondan gelir elde edemiyoruz. Bu ekonomik tabloda transfer yapmak kolay değil. Bu tabloda transferler beklemek gerçekçi olmaz" diye konuştu.

İNCEDAL ÇOK SIKINTILI

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda alınan Yeşilyurt yenilgisinin şokuyla hazırlıklarına moralsiz başladı. İdmana sakatlığı devam eden İlyas Sarı katılmadı. Tayfun Yanar'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte yaşanan sakatlıklarla kadroyu oluşturmakta sıkıntı yaşayan teknik direktör Yavuz İncedal, yönetimden devre arasında takviye yapılmasını istedi. Başkan Nurettin Özkat'la görüşen ve transfer yasağı olduğunu öğrenen İncedal, büyük şok yaşadı, geri adım attı.

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