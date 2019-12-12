Üçler Albayrak sonradan açıldı

Denizli 1. Amatör Küme A Grubu’nda Dodurgalar’ı 3-2 yenen mavi-beyazlılar, Play-Off için umutlandı

Denizli 1. Amatör Küme A Grubu'nda Dodurgalarspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden ve gruptaki dengeleri değiştiren Üçler Albayrak Büyükşehirspor, Play-Off ateşini yaktı. Dodurgalarspor'a karşı ilk yarısı 1-1 biten ve ikinci yarı 2-1 geriye düştüğü maçta, müthiş bir geri dönüşe imza atarak Mahsum, Batuhan ve Ahmet'in golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan mavi-beyazlılar, grupta 3. sıraya yükseldi. Yeni Güneyspor'u 5-2, Gökbörü İncilipınarspor'u 6-2 ve Dodurgalarspor'u 3-2 yenerek 3'te 3 yapan Üçler Albayrak, lider Yıldızspor ile puan farkını 7'ye indirip, ilk 2 için iddialı konuma geldi. Başkan Hakan Karaca, "A takım dahil 4 kategoride faaliyet gösteriyoruz. Grupta dengeler eşit. Hedefimiz sezon sonunda ilk 2'ye kalarak, Play-Off oynamak" dedi. Antrenör Taner Keskiner ise, "İnandık, başaracağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP