Yeşilköy farkı

Denizli Süper Amatör Lig Ali İpek Sezonu’nda fırtına gibi esen ve tek namağlup takım olarak dikkat çeken yeşil-beyazlılar, Tavas Birlikspor’u 7-0 mağlup etti, Bölgesel Amatör Lig’e yükselme yolunda umut tazeled

Denizli Süper Amatör Lig Ali İpek Sezonu'nda fırtına gibi esen Yeşilköyspor, grubunun tek yenilgisiz takımı konumunda. Yeşil-beyazlılar, yıllarca mücadele ettiği BAL'a yeniden çıkmanın hesaplarını yapıyor. Seyircisi önündeki maçta Tavas Birlikspor'u 7-0 yenerek yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Yeşilköy, 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlikle 28 puan toplarken, liderle farkı 3 puana düşürdü. Grubunda 10 golle en az gol yiyen ve +38 ile en iyi averaja sahip olan Yeşilköy, lider Bağbaşı Zeytinköy'u 4-0 ve Buldan Belediye'yi 2-1 yenip rakiplerine ilk yenilgilerini tattırdı.

50. YILDA ÇITA YÜKSEKTE

Denizli'nin en köklü takımlarından biri olan ve yarım asırlık geçmişe sahip olan Yeşilköyspor, 1969 yılında kuruldu. A Takımla birlikte 9 kategorinin hepsinde yarışmacı takımları bulunan Yeşilköyspor, bünyesinde 8 antrenör barındırıyor. Denizlispor'un altyapısına da onlarca futbolcu veren Yeşilköy, 2004'lü Mustafa Ethem Uysal'ı Gençlerbirliği'ne, 2007'li Mahmut Er'i Fenerbahçe'ye, 2001'li İbrahim Abalı'yı Buca Belediyespor'a gönderdi. Yeşilköyspor, 50. yılında BAL'a çıkmayı hedefliyor. Sportif direktör Kudret Iştın, "Hedefe ulaşacağız" diye konuştu.



7 YILLIK HASRET BİTECEK

15 yaşında Yeşilköyspor ile tanıştığını 20 yıl top oynadıktan sonra yöneticilik ve başkanlık olarak hizmete devam ettiğini belirten başkan Ekrem Civan, "Maddi destek yok denecek kadar az. Tek başıma götürmeye çalışıyorum. Çünkü yüzlerce gence spor yaptırıyoruz. Biz sahip çıkmazsak bu gençler nereye gidecek. Teknik ekibe hiç karışmam çünkü işi bilen ekiple çalışıyoruz. Altyapımız onlar sayesinde çok güçlü. 7 yıl müc adle ettiğimiz BAL'a çıkarsak da gençlerle mücadele edeceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP