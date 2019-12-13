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'dan talebi

Akhisarspor'dan ek kontenjan talebi

13.12.2019, 13:15

1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren pazar günü deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi maçına iddialı hazırlanırken, yönetimden talebi geldi.

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına iddialı hazırlanırken, yönetimden ek kontenjan talebi geldi. Akhisarsporlu futbolseverlere Balıkesirspor deplasmanında 470 kişilik kontenjan ayrılırken, Başkan Fatih Karabulut, "Akhisarspor'u destekleyen taraftarımızı Balıkesir'e bekliyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Balıkesirspor yönetimiyle ek kontenjan konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Daha fazla taraftarımızın statta yerini almasını bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

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