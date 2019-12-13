Akigolar kenetlendi

Direkt Süper Lig’e çıkmak istediklerini belirten teknik patron Altıparmak, "İlçe olarak el ele vererek başaracağız" dedi.

TFF 1. Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayıp tekrar direkt Süper Lig hattı olan ikinci sıraya tırmanan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Bütün ilçe olarak kenetlenip şampiyon olacağız" dedi. Başkanlık görevini Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut ve yönetimle birlikte ilçe protokolünü tek tek ziyaret eden Altıparmak, "Hedefe ulaşmak için tüm ilçenin birlikte hareket etmesi çok önemli. Takımın performansı çok iyi. İstediğimiz seviyeye ulaştık. Puan istikrarını da yakaladık. Şimdi sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e dönmek için sezonu hafta hafta ele alıp engelleri tek tek aşacağız. Bu yolda tüm ilçeyi yanımızda görmek güzel" şeklinde konuştu. Akhisarspor taraftarları, Pazar günü Balıkesirspor'la oynanacak maç öncesi satışa sunulan deplasman tribünü biletlerini çıkar çıkmaz tüketti.



DEPLASMANDAKİ KABUS SONLANSIN

AKHİSARSPOR, deplasmandaki kazanamama zincirini kırmak istiyor. Bu sezon dış sahada 7 maçta yalnız 2 galibiyet elde edebilen Akigo, gurbette son 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. Dış sahada son olarak 29 Eylül'de Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden yeşil-siyahlılar, son 4 deplasman sınavında Giresunspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-1 yenilip BŞB Erzurumspor'la 0-0, Cesar Grup Ümraniyespor'la ise 2-2 berabere kaldı.



TAHA VE KADİR FORMA GİYEMİYOR

AKHİSARSPOR'DA, zorlu Balıkesir deplasmanı öncesi Taha Yalçıner sakatlığı nedeniyle devreyi kapatırken, Kadir Keleş'in sakatlığı sürüyor. Boşnak forvet oyuncusu Irfan Hadzic ise iyileşip takıma döndü. Başkanlığı Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut, protokol ziyaretlerini sürdürüyor.



KOZU BURHAN

Akhisarspor'un en golcü ismi Burhan Eşer, Balıkesirspor karşısında da takımının en büyük kozu olacak. 34 yaşındaki hücum oyuncusu, yeşil-siahlı formayla 12 maçın 11'inde ilk 11'de sahaya çıkıp, 1005 dakika forma şansı buldu, 8 kritik gole imza attı. Akigo, Burhan'ın gol attığı 5 maçtan 4'ünü kazandı.

KENAN MOLLA