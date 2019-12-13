Amatörlere can suyu

Aydın’da Efeler Belediyesi, Efeler’de mücadele eden amatör spor kulüplerine toplamda 142 bin lira nakdi yardım yaptı. Atay, “Amatörlerin yanındayız” dedi

Aydın'da Efeler Belediyesi, Efeler'de mücadele eden amatör spor kulüplerine toplam 142 bin lira nakdi yardım yaptı. Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törene Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, kulüp başkan ve yöneticilerinin yanı sıra sporcular katıldı.

TESİS VE SAHA MÜJDESİ

ASKF Başkanı Hasip Arıkan, amatör spor kulüpleri için çok önemli bir gün olduğunu vurgulayıp, "Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın federasyon ziyaretinde amatör spor kulüplerine nakdi yardımın devam edeceği sözünü vermişti ve söz vermediği halde kulüplerimizin ulaşım giderlerini karşıladı" dedi. Atay ise şöyle konuştu: "Hem Umurlu'ya hem Çeştepe'ye üç adet saha yapacağız. Bir tane park yeri var, orayı da konuştuk, orayı da spor alanına çevirerek 4 tane saha kazandıracağım Efeler İlçesi'ne. Bunu çocuklarımız için yapıyoruz. Beldemizde uyuşturucu yaşı 13'e kadar indi. Onlarla ilgilenmemiz ve duruma el atmamız gerekiyor. Onların sağlıklı, beyinleri, vücutları fiziksel olarak iyi gelişmelerine katkı yapmak hepimizin görevi."

KAZIM YÖRÜKCE