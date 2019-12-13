Başakşehir tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında temsilcimiz deplasmanda Alman ekibini yenerek gruptan çıktı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, deplasmanda M'Gladbach'ı son dakika golüyle yenip turladı: 1-2. 17. dakikada ceza sahası dışından Zakaria'nın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı. 33'te sağ kanattan Stefan Lainer'in pasında kale önünde bomboş durumda Marcus Thuram'ın şutu filelerle buluştu: 1-0. 44'te Clichy'nin pasında İrfan Can'ın kaleyi karşıdan gören uzak bir noktadan vuruşunda kalecinin de hatasında top ağlara gitti: 1-1. 59'da Herrmann kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı ama tecrübeli eldiven gole izin vermedi. 69'da Elia'nın ceza sahasında verdiği pasta topla buluşan Crivelli'nin yaptığı vuruşu kaleci güçlükle çeldi. 90+3'te yapılan orta altı pas Crivelli'nin önünde kaldı. Fransız yıldız skoru belirledi: 1-2.



OKAN BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

MÖNCHENGLADBACH'A konuk olan Başakşehir, Roma maçına göre 3 değişikle sahaya çıktı. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, Skrtel, Gulbrandsen ve Azubuike'nin yerine Caiçara, Elia ve Aleksic'i ilk oynattı.