Gaitan sesleri

Sarı-lacivertliler, ABD ekiplerinden Chicago Fire forması giyen 31 yaşındaki yıldız ile ilgileniyor

Orta sahasına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe ABD'de Chicago Fire forması giyen Nico Gaitan ile anılıyor. Arjantinli yıldızın sarı-lacivertlilere önerildiği iddia edilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın devre arasına kadar bu konuda karar verip düşüncesini açıklaması bekleniyor. Arjantinli Nico Gaitan MLS Ligi'nde 27 maçta 4 gol 5 asist yaparken, oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öne sürüldü. Arjantin Milli Takımı'nda da 14 kez forma giyen ve 2 kez rakip fileleri sarsan Gaitan, daha önce Avrupa'da 6 sezon Benfica'da, iki sezon da İspanyol kulübü Atletico Madrid'te görev aldı.

415 MAÇTA 60 GOL ATTI

Kariyerinde 415 maça çıkan 31 yaşındaki 10 numara bu süreçte 60 kez gol sevinci yaşarken 3 kırmızı kart gördü, 52 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Phillip Cocu, Ferdi'yi istiyor İngiltere Championship ekibi Derby County'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre transfer döneminde oyuncu için bir girişimin olması bekleniyor. 'Ferdi Kadıoğlu'nu takımınızda görmek istiyor musunuz' sorusuna cevap veren Cocu, "Satın almamız çok zor ama kiralama daha iyi bir seçenek. İki taraf da kiralama durumu dolayısıyla daha memnun kalabilir" ifadelerini kullandı.