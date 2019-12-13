Kartal’dan Yunus atağı

Beşiktaş hücum hattına güç katmak adına Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı

BEŞİKTAŞ'TA bir yandan yabancı bir yandan da yerli oyuncuların durumu yakından takip edilirken dün de Yunus Mallı ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin bir süredir Almanya'da Wolfsburg kulübü yetkilileri ile bir görüşme halinde olduğu ve oyuncuyu kiralama formülü ile Kara Kartal'a kazandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Yunus Mallı'nın da Milli Takım'ın EURO 2020 vizesi alması sonrası ay-yıldızlı formayı giymek için Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon sadece 1 maçta 24 dakika süre alan oyuncunun kulübü Wolfsburg ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce G.Saray'ın da transfer listesine aldığı 27 yaşındaki oyuncu son 4 sezondur Alman ekibinde görev alıyor. A Milli Takım'da da 26 kez forma şansı bulan oyuncu bu süreçte 1 gol kaydetmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için yoğun çalışmalarda bulunduğu ve ay sonuna doğru transferin sona ermesinin beklendiği gelen haberler arasında.