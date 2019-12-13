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Menemen çıkış arıyor

Menemen çıkış arıyor
Giriş Tarihi: 13.12.2019

1. 'de averajla Play-Off hattı dışında olan , yarın deplasmanda konuk olacağı 'u yenerek ilk 6 arasına girmek istiyor.

TFF 1. Lig'de averajla Play-Off hattı dışında olan Ekol Göz Menemen, yarın deplasmanda konuk olacağı Adanaspor'u yenerek ilk 6 arasına girmek istiyor. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Son iki haftadır beraberlikle sahadan ayrılıyoruz. Ligde yenemiyorsan yenilmeyeceksin de biz de bunu başarıyoruz. Ancak ilk 6 yarışından kopmak istemiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız. Adana ekibi ortaya koyduğu futbolla bulunduğu yeri hak etmiyor. Zor bir maç bizi bekliyor" dedi. Sarı-lacivertliler de sarı kart cezalısı Mustafa Çeçenoğlu önemli maçta oynamayacak. Mustafa Çeçenoğlu'nun yerine Skiru veya Sangare'den birinin oynaması bekleniyor.
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