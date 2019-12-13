  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Muhammet Keskin, Milli Takım’da

, ’da

Muhammet Keskin, Milli Takım’da
Giriş Tarihi: 13.12.2019

Osman Çullu Yüzme seçme müsabakaları sonucunda Milli Takımı belirlendi. Manisalı ise IPC'nin öngördüğü 1.41 derecesini geride bırakıp 1.38.62 derecesi ile Milli Takım kadrosuna alınarak 'ya büyük gurur yaşattı.

Osman Çullu Yüzme Milli Takım seçme müsabakaları sonucunda Paralimpik Yüzme Milli Takımı aday kadrosu belirlendi. Manisalı Muhammet Keskin ise IPC'nin öngördüğü 1.41 derecesini geride bırakıp 1.38.62 derecesi ile Milli Takım kadrosuna alınarak Manisa'ya büyük gurur yaşattı. Manisa Su Sporları Kulübünün 4 yıldır lisanslı sporcusu olan Muhammet Keskin, Belarus'ta ve 27 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde İtalya'da yapılacak paralimpik yüzme uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek. MSSK yöneticisi Haldun Dalyan, "Sporcumuzun gerçekten birçok zorluklara rağmen böylesi bir başarının üstesinden gelmiş olması bizleri onurlandırdı. Böylesi hayata pozitif bakmaya hazır olan sporcularımızın yanında olmaktan çok mutluyuz. Engelli sporcularımız olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muhammet Keskin, Milli Takım’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN