Muhammet Keskin, Milli Takım’da

Osman Çullu Yüzme Milli Takım seçme müsabakaları sonucunda Paralimpik Yüzme Milli Takımı aday kadrosu belirlendi. Manisalı Muhammet Keskin ise IPC'nin öngördüğü 1.41 derecesini geride bırakıp 1.38.62 derecesi ile Milli Takım kadrosuna alınarak Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

Osman Çullu Yüzme Milli Takım seçme müsabakaları sonucunda Paralimpik Yüzme Milli Takımı aday kadrosu belirlendi. Manisalı Muhammet Keskin ise IPC'nin öngördüğü 1.41 derecesini geride bırakıp 1.38.62 derecesi ile Milli Takım kadrosuna alınarak Manisa'ya büyük gurur yaşattı. Manisa Su Sporları Kulübünün 4 yıldır lisanslı sporcusu olan Muhammet Keskin, Belarus'ta ve 27 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde İtalya'da yapılacak paralimpik yüzme uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek. MSSK yöneticisi Haldun Dalyan, "Sporcumuzun gerçekten birçok zorluklara rağmen böylesi bir başarının üstesinden gelmiş olması bizleri onurlandırdı. Böylesi hayata pozitif bakmaya hazır olan sporcularımızın yanında olmaktan çok mutluyuz. Engelli sporcularımız olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK