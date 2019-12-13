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zirvede

Ravza Bodur zirvede
Giriş Tarihi: 13.12.2019

Selendi badmintonta başarıdan başarıya koşarken , çiftlerde , teklerde Balkan üçüncüsü olarak bir kez daha kürsüde yer aldı

Selendi badmintonda başarıdan başarıya koşuyor. Romanya'nın Bükreş kentinde devam eden 15 Yaşaltı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Selendi Belediyespor Badminton Takımı sporcusu Ravza Bodur, Balkan Şampiyonu oldu. Ravza Bodur'un bulunduğu Milli Takım, sırasıyla Yunanistan, Romanya B, Bulgaristan, Sırbistan ve finalde de Romanya A'yı yenerek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi, şampiyonluk sevinci yaşadı.

BADMİNTONDA BAŞARIYA DOYMUYOR
Bireysel mücadelelerin devam ettiği Balkan Badminton Şampiyonası'nda ferdi müsabakalarda yarışan Selendi Belediyesporlu Ravza Bodur tek kızlarda ayrıca Balkan Üçüncülüğünü elde etti. Ravza Bodur, çift kızlarda İrem Uysal'la birlikte Balkan Şampiyonu olmayı başardı. Balkan Şampiyonu olan Ravza Bodur'un hocaları Okan ve Zeliha Demir, başarıdan başarıya koşan sporcuları Ravza Bodur'u kutlayıp tebrik etiler. Genç yıldız, geçtiğimiz hafta Slovenya'nın Medvode kentinde gerçekleşen U-15 Medvode Forza Cup 2019 Badminton Turnuvası'nda tek bayanlarda birinciydi, çift bayanlarda Tuğça Damar'la yine altın madalyanın sahibi olmuştu.

ADEM ÇAKIR

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