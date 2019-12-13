Sökespor’da Özdemir devri

BAL 8. Grup’ta zirve yarışının uzağında kalan ve Sandıklı maçı sonrası İhsan İdikutla yollarını ayıran kırmızı-lacivertli kulüpte el sıkışılan teknik patron Göksel Özdemir’le sözleşme imzalandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta Aydın'ı temsil eden Sökespor'da, İhsan İdukut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Göksel Özdemir geçti. Evinde Sandıklıspor'a yenilerek şampiyonluk yarışının uzağında kalan kırmızı-lacivertliler, maç sonrasında İhsan İdikut ile yollarını ayırmış. 24 saat geçmeden teknik direktör Göksel Özdemir'le el sıkışmıştı.

'UYUMSUZLUK VARDI'

Göksel Özdemir, Sökespor Tahsin Demirtel Tesisleri'nde düzenlenen törenle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Evren Gül, Özdemir'i takımın başında görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Sandıklı maçı bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncularla hocamız arasında iletişim kopukluğu, saygı eksikliği olduğunu hissettik. Bunun oyuncuların performansını olumsuz etkilediğini görünce müdahale ettik. Göksel hocamızla ligin ikinci devresini birlikte geçireceğiz. Sonrasında da kendisiyle devam etmek istiyoruz. Hocamız takımla idmana çıktı. İnşallah Sökespor'u hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız" diye konuştu.



'TAKVİYE İSTİYORUM'

SÖKESPOR'UN yeni teknik direktör Göksel Özdeyeni direkmir, takıma takviye istediğini söyledi. Özdemir, viye "Sökespor profesyonel liglerden bu yana takip ettiğim köklü mazisi olan bir kulüp. Takımımızı bu ligin üstüne taşımak için elimizden geleni yapacağız. Sezon sonu şampiyonluğu hedefliyoruz. Devre arasında ekonomik yapıya göre takıma takviye yapılması şart" dedi.



KAPTANA 15 MAÇ CEZA

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) 11. haftada oynanan ve tatil edilen Bornova Yeşilova-Sökespor karşılaşmasıyla ilgili kararını açıkladı. Saha olaylarının ardından kırmızı kartla oyundan atılan Sökespor'un kaptanı Mehmet Ali Moğul'a 15 maç ceza verildi. Sökespor'a ise 1 maç seyircisiz oynama ve 5 bin lira para cezası kesildi. Bunun üzerine kırmızı-lacivertli taraftarlar, kaptan Mehmet Ali Moğul'un cezasının indirilmesi için imza kampanyası başlattı. Taraftarlar, "Kaptanın gerçekte rakibe kafa atmadığı maçın video görüntülerinde görülmektedir. AFDK, bu yanlıştan hemen dönmelidir" dediler.

MEHMET KAVAS