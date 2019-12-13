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yine kayıp

Trabzonspor yine kayıp
Giriş Tarihi: 13.12.2019

C Grubu , deplasmanda Basel'e mağlup oldu. 21'de Zuffi'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Cabral kafa vuruşunu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, deplasmanda Basel'e 2-0 mağlup oldu. 21'de Zuffi'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Cabral kafa vuruşunu yaptı. Erce'nin çıkardığı topa altıpas içinden Widmer'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 56'da sol kanatta topla buluşan Pululu'nun yaptığı vuruşta top direkte patladı. 72'de Okafor'un çevirdiği topa Erce müdahale etti. boşta kalan topta Stocker skoru belirledi: 2-0.
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