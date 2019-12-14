Avrupa konuştu

Turuncu-lacivertlilerin tarihi zaferi Avrupa basınında da manşetlere taşınırken İtalya’dan Tuttomercato “Gladbach’a Başakşehir darbesi”, İspanya’dan Marca, “Gladbach ortadan kaldırıldı” başlığını kullandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek gururumuz olan Medipol Başakşehir'in bu başarısı Avrupa basınında geniş yer buldu. İtalya'dan Tuttomercato, "Gladbach'a Başakşehir darbesi" başlığıyla verdiği haberde, Başakşehir'in Almanya'da aldığı galibiyetin dikkat çekici olduğu vurgulandı. "Gladbach ortadan kaldırıldı" başlığını kullanan İspanya'nın Marca gazetesi ise, Mönchengladbach'ın elenmesini gecenin en büyük sürprizi olarak değerlendirdi. Almanya'nın Welt gazetesi de, "Gladbach, Avrupa Ligi'ne utanarak veda etti" derken Der Tages Piegel "Bayern Münih'i evinde deviren Mönchengladbach Başakşehir'e diş geçiremedi, Mert Günok'a takıldı" yorumunu yaptı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KASASINI DOLDURDU

Son 32 Turu'na kalmayı başaran Başakşehir yaklaşık 7.2 milyon Euro'luk bir gelir elde etti. Lige direkt olarak grup aşamasından başlayan turuncu-lacivertli takıma, 2.92 milyon Euro katılım payı alma hakkı doğdu. Ekip, J Grubu'nda 3 galibiyet, 1 beraberlik için 1 milyon 900 bin Euro, beraberlik primlerinin yeniden dağıtılmasından dolayı da 285 bin Euro aldı. Başakşehir, ayrıca grubu lider bitirdiği için 1 milyon Euro, son 32 turuna kaldığı için de 500 bin Euro olmak üzere toplam 3 milyon 685 bin Euro başarı primini kasasına koydu. İstanbul ekibi, takımların kulüp sıralamasındaki yerlerine göre değişen paydan da 572 bin Euro elde etti.



BURUK, AVCI'YI YAKALADI

Medipol Başakşehir'in başında Avrupa'da çıktığı 8 maçta 3 galibiyet elde eden Teknik Direktör Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerin bir önceki çalıştırıcısı Abdullah Avcı'nın 18 müsabakada aldığı galibiyet sayısına şimdiden ulaşmış oldu.



CRİVELLİ FIRTINASI

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu gollerine devam ediyor. Süper Lig'de geride kalan 12 haftada attığı 7 golle, gol krallığı yarışında da iddialı durumda bulunan Crivelli, Avrupa kupalarında da ikinci golünü Borussia Mönchengladbach ağlarına gönderdi.



İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Başakşehir'in bir üst turdaki rakibi 16 Aralık'ta belli olacak. Muhtemel rakiplerimiz şöyle: APOEL, AZ Alkmaar, Leverkusen,Cluj, Club Brugge, Kopenhag, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiakos, Rangers, Shakhtar Donetsk, Sporting Lizbon, Wolfsburg ve Wolverhampton.