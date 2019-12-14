Denizli’de deprem

Yeşil-siyahlılarda 7 oyuncu alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle TFF’ye başvurdu

SEBAHATTİN ALP

DENİZLİSPOR'DA şok. Dokuz yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Denizlispor'un şampiyonluk yaşayan futbolcuları Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Sezon başından beri kendilerine söz verilmesine rağmen şampiyonluk primleri de dahil hiç para alamadıklarını söyleyen Recep Niyaz, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, İsmail Aıssati, Oğuz Yılmaz ve Tolgahan Acar paralarının biran önce ödenmesini talep etti. Her futbolcunun 1'er milyon liranın üzerinde alacağı olduğu öğrenilirken, maddi sıkıntılar yaşayan yönetimin henüz bir çözüm üretemediği bildirildi.

MBAMBA DA İSYANDA

AYRICA Kibong Mbamba'nın menajeri de önümüzdeki hafta söz verilen 170 bin Euro'nun ödenmemesi halinde kendilerinin de TFF'ye başvuracağını söyledi. Denizlispor'un tarihi zaferinde önemli rol oynayan bu futbolcular paralarının ödenmemesi halinde devre arasında anlaşmalarını tek taraflı fes edip kulüpten ayrılabilecek.



ŞAMPİYONLUK GERÇEK AMA PRİMLER HAYAL

Geçen sezon TFF 1.ligi ilk sırada tamamlayarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da yönetim tarafından Mayıs ayında açıklanan futbolcu başına 300'er bin lira şampiyonluk primi, hayal oldu. Futbolcular 6 aydan beri yönetimin bu konuda çalışma yapmadığını belirttiler. Teknik Direktör Yücel İldiz ve ekibinin ise şampiyonluk primi de dahil yaklaşık 3 milyon lira alacağı var.



TRABZON'A ÖZEL UÇAK

Rizespor ve Gaziantep FK'yı yendikten sonra Başakşehir'i elinden kaçıran Denizlispor'da herkes Pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça odaklanırken yönetim yıllar sonra deplasmana özel uçak kaldırıyor. Eski başkanların önerisini dinleyen Ali Çetin başkanlığındaki yönetim, dev maç için özel uçak anlaşması yaptı. Uçak, yarın öğleden sonra Çardak Havaalanı'ndan kalkacak. Maça, eski yöneticiler ve başkanlar ile bağış yapan isimler davet edildi.