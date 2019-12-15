Bodrum mu, Uşak mı?

2. Lig Kırmızı Grup’ta 12. sıradaki Bodrumspor ile 14. sıradaki Uşakspor kapışıyor. Saat 13.30’da oynanacak karşılaşmanın hakemi Yakup Özhan

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devrenin perdesi Ege derbisiyle kapanıyor. 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan 20 puanlı 12. sıradaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde eden 18 puanlı 14. sırada bulunan Uşakspor'u konuk ediyor. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Gaziantep Bölgesi'nden Yakup Özhan. Uşakspor, yeni teknik direktörü Hasan Erkin Şimşir ile ilk maçına çıkacak. Bodrumspor'da, cezalı Ozan Sol forma giyemeyecek. Uşakspor'da ise maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

5. KEZ RAKİP OLUYORLAR

BODRUM ile Uşak, 5. kez rakip oluyor. Oynanan 4 maçtan 1'ini Bodrum, 1'ini Uşak kazandı, 2 maça da beraberlikle bitti. 2014-15'te BAL'da rakip olan Bodrum ile Uşak'ın, Bodrum'daki randevusu 0-0 sona erdi, Uşak'taki maç 2-2 bitti. 2018-19'da 2. Lig'de Bodrum'da oynanan maçı Bodrum 2-1, Uşak'ta oynanan maçı Uşak 2-1 kazandı.