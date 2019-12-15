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potada tam gaz

Denizli potada tam gaz
Giriş Tarihi: 15.12.2019

TBL’de Fethiye Belediye ve ’in ardından lider ’u yenen yeşil-mavililer, yükselişe geçti

TBL'de Play-Off'u hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Anadolu Basket zaferlerinin ardından, lider Petkimspor'u da mağlup ederek yükselişini sürdürdü: 82-73. Rembert'in sayılarına engel olamayıp ilk periyotu 21-17 geride kapatan yeşil-mavililer, ikinci periyotta Mishula, Jordan ve Barış Çağan'la sayılar buldu. Devreyi 39-37 mağlup tamamlayan Denizli Basket, Mishula'nın üstün performansıyla üçüncü periyotta 10-0'lık seriyle skoru lehine çevirdi: 61-52. Son bölüme 61-54 önde giren ev sahibi takım, farkı bir ara 13 sayıya kadar (67-54) çıkardıysa da Petkimspor 10-0'lık seriyle durumu 67-64'e getirdi. Maçı bırakmayan Denizli Basket, rakibini 82-73 yenerek, 3'te 3 yaptı. Barış Çağan 18, Mishula 16, Jordan 12, Ümit 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

SEBAHATTİN ALP

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