F.Bahçe’ye sert rakip

Süper Lig’de haftanın karşılaşması 16.30’da başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe bugün çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, haftalardır müthiş bir performans gösteren lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Haftaya rakibinin 5 puan gerisinde giren Kanarya bu maçı alıp farkı eritmeyi planlıyor. Saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi. Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.

MOSES YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses bugün görev yapamayacak. Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Yine bir süredir sakatlığı nedeniyle oynayamayan Mevlüt'ün de kadroda olmayacağı öğrenildi. Yiğido'da ise Rybalka'nın sakatlığı sürerken Hakan Arslan ise cezalı durumda. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivasspor'un zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlara 5 bin 858 adet Sivasspor bayrağı dağıtacak.



KANARYA 2014'TEN BU YANA YENİLMİYOR

DEPLASMANDA Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine 2014 yılından beri kaybetmiyor. Kanarya, rakibine 8 maçtır yenilmiyor. Son olarak 9 Şubat 2014'te kırmızı-beyazlılara deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynanan müsabakalarda 6 galibiyet alırken, 2 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.



CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU VAR

FENERBAHÇE'DE 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, bugün sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.