Galatasaray uzatmada çelme yedi

Sarı-kırmızılılar, 53’te Feghouli öne geçti. 79’da Orgill kırmızı kart gördü. 83’te Belhanda (P) farkı ikiye çıkardı. 88’de İlhan (P) ve 90+1’de Kitsio skoru belirledi

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında 2-0 önde olduğu maçta Ankaragücü'yle berabere kaldı: 2-2. 8. dakikada Sedat Ağçay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 10'da Belhanda'nın pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Mariano, ceza sahası içinde Falcao'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Korcan topu kornere gönderdi. 22'de Ankaragücü savunmasının hatasında topu kapan Lemina uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 31'de Babel'in pasında topla buluşan Falcao'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı. 82'de Mariano'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Taylan Antalyalı, Kulusic'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.



İLHAN SAHNE ALDI

83'te kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkaran isim oldu: 2-0. 86'da ceza sahasına yapılan ortada Marcao'nun İlhan Parlak'a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı kararı verdi. 88'de İlhan Parlak, atışı gole çevirdi: 2-1. 90+1'de İlhan, Emre Taşdemir'den sıyrılıp müsait pozisyondaki Kitsio'yu gördü. Bu oyuncu skoru belirledi: 2-2.



FALCAO 13 MAÇ SONRA

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, 74 gün sonra bir resmi maça ilk 11'de başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao, sonraki 11 resmi maçta forma giyememişti. Sarı-kırmızılı takımın son 2 karşılaşmasında da sonradan oyuna dahil olan Falcao, 13 maç aradan sonra 11'de sahadaki yerini aldı.



TERİM DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Emre Mor'u yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Jean Michael Seri ile süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi müsabaka kadrosunda yer almadı. MKE Ankaragücü karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine sakatlıkları geçen Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao forma giydi.



TRİBÜNLERDEN DESTEK

Galatasaray, taraftarı takımlarını soğuk havada Ankaragücü mücadelesinde yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahürat

ve tribün şovlarıyla takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerde yer yer büyük boşluklar olduğu gözlerden kaçmadı.



MELO VE UJFALUSİ'YE PLAKET VERİLDİ

Galatasaray'da daha önce forma giyen Brezilyalı Felipe Melo ile Çek Tomas Ujfalusi'ye karşılaşma öncesinde plaket verildi. Saha kenarında düzenlenen seremonide Melo ve Ujfalusi plaketlerini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinden aldı. Taraftarların tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunduğu Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, saha içinde "üçlü" de çektirdi.



MUSTAFA KAPlan'dan revizyon

ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta kaybettikleri Göztepe maçına göre üç değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, Moke, Canteros ve Aydın Karabulut'un yerlerine Alihan, Faty ve Cebrail ilk 11'de forma giydi.