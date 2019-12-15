Kartal’da hedef 7’de 7

Son 6 maçını kazanan Beşiktaş, bugün 20.00’de Malatyaspor’u yenip seriyi sürdürmeyi planlıyor. Mücadeleyi hakem Y.Kemal Uğurlu yönetecek

Süper Lig'de son 6 müsabakasını kazanan Beşiktaş, bugün konuk edeceği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u da yenerek seriyi 7'ye çıkarmak istiyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

13 GALİBİYETİ VAR

Siyah-beyazlılar kendi seyircisi önünde son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyahbeyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol attı, kalesinde 16 gol gördü. Kartal'da Douglas Santos ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Bu oyuncular bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Victor Ruiz ve Georges- Kevin N'Kodou'nun da Fenerbahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi.

BURAK SINIRDA

Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Necip Uysal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimlerden biri kart görmesi halinde gelecek haftaki derbide görev alamayacak. Malatyaspor'da Eren sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.



AVCI MI? YALÇIN MI?

Sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı taraftarların geçen sezonun son haftalarında takımın teknik direktörü olması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Sergen Yalçın, takımlarının başarısı için taktik verecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig'in ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçlar sırasında Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahüratlarını sürdürmüştü.