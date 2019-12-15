Manisa FK’dan müthiş dönüş

İlk yarıyı Ferhat ve Oğuz’un golleriyle 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, 55’te 10 kişi kaldı. 4-2 geriye düşen konuk takım, 90+3. dakikada Erhan’ın golüyle İstanbul’da altın değerinde 1 puanı kaptı
2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi lider bitirmeyi garantileyen Manisa FK, Sancaktepe FK deplasmanında 10 kişiyle müthiş bir geri dönüşe imza attı: 4-4. 3. dakikada Erhan sağ kanattan Manisa ceza sahasına indi, ortasında Mehmet'in ters vuruşu ağlara gitti: 1-0. 11'de ceza sahası dışında topla buluşan Ferhat düzgün vurdu: 1-1. 16'da korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde Oğuz sert vurdu: 1-2. 32'de Mehmet'in sağ kanattan yaptığı ortaya Ferhat yükseldi, kafa vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı. Mücadelede ilk devre 1-2 kapandı.
GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ
50. dakikada David Deniz'in kullandığı en direkt serbest vuruşta top ağlara gitti: 2-2. 55'te Mustafa ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. 62'de İrfan'ın uzaktan sert şutu kaleci Ömer'den döndü, Ahmet tamamladı: 3-2. 66'da İrfan'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak dördüncü kez Manisa FK ağlarıyla buluştu: 4-2. 80'de oluşan karambolde Recep Burak'ın ters vuruşu ağlara gitti ve Manisa FK, deplasmanda farkı 1'e indirdi: 4-3. 90+3. dakikada Çağrı'nın pasında Erhan Kara'nın sol ayağıyla mükemmel vuruşu karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-4.
İKİ DEĞİŞİKLİK
Manisa FK'da teknik patron İsmail Ertekin, İnegölspor maçının kadrosun- da iki değişiklik yaptı. Ertekin, Umut Kaya'yı yedek kulübesine çekerken orta sahada Ferhat Yazgan'a görev verdi. Siyah-beyazlı takımda, sakatlığı süren Dilaver Güçlü'nün yerine Mehmet Yılmaz ilk 11'de sahaya çıktı. Manisa FK'da, sakatlığı süren Salih Zafer Kurşunlu ve Volkan Okumak da oynamadı.
CÜNEYT HASÇELİK
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