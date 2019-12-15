Yenilmez Menemen

Ligde sekiz maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda zor günler geçiren Adanaspor’u yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Hüseyin (2) ve Mehmet att

TFF 1. Lig'de 8 maçtır yenilmeyen Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda zor günler geçiren Adanaspor'u mağlup ederek iki haftalık beraberlik serisini sona erdirdi: 1-3. İzmir ekibi bu galibiyetle maç fazlasıyla Play-Off hattına girerek 4. sıraya yükseldi. 33. dakikada Alberk, orta sahadan aldığı topu Adanaspor'un ceza sahasında bulunan Hüseyin'e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 41. dakikada Mehmet, karambolden topu kurtararak meşin yuvarlağı Adanaspor kalesine gönderdi. Kaleci İrfan, topu tutamadı ve top ağlarla gitti: 0-2. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

HÜSEYİN SONUCU BELİRLEDİ

57. dakikada Adanaspor penaltı atışı kazandı. Hakan Barış, penaltı da topun başına geçti. Hakan vurduğu şut ile topu ağlara gönderdi: 1-2. 79'da ev sahibi ekipte Roni rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 90+1. dakikada Menemenspor'da sol kanatta açılan ortada iyi yükselen Hüseyin, kafa vuruşu ile ağları sarstı: 1-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor'u 3-1 yendi.