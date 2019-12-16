Ci Group Buca gülmeyi unuttu

Ligde son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, evinde Düzce ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Ci Group Buca, evinde ilk yarının son maçında Düzcespor ile de 0-0 berabere kaldı. Maça iki takım da temkinli başladı. 15. dakikada Enes'in ara pasında İsa'nın şutunda kaleci Orhan gole izin vermedi. 22'de ani gelişen Düzcespor atağında Burak'ın ortasında topla buluşan Yücel'in şutu üstten az farkla dışarıya gitti. 39'da Mustafa Şen'in ceza sahası dışından vuruşunda top direğin dibinden çıktı.



PUANLAR PAYLAŞILDI

49'da Ufuk'un pasında topla buluşan Gökhan Erdöl, kaleciyi geçemedi. 57'de Enver'in kullandığı korner atışında Güney'in kafa şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı. 68'de topla buluşan Gökhan Erdöl'ün vuruşunda kaleci başarılıydı. 77'de İsa'nın ortasında Enes'in şutunda top auta çıktı. 86'da Sıddık'ın derinleme pasında Muhammet takımını golden etti. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.



TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Cİ Group Buca taraftarı, Düzcespor maçında takımlarına destek verdi. Tribünlerde 3 bine yakın sarı-lacivertli taraftar vardı. Teknik direktör Ersin Aka, Düzce karşısında zorunlu değişiklik yaptı. Kart cezalıları Ahmet Aktaş, Gökhan Köseoğlu ve Bertuğ takımdaki yerlerini alamadı. Ersin Aka, üç oyuncunun yerlerine Osman, Doğan ve Hasan Çelik'i oynattı. İzmir temsilcisinde Cafercan Aksu ile yollar ayrılırken, Muhammed, Tayfur Emre ve kaleci Ceyhun, yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.