Filede Arkasspor zor da olsa kazandı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yarının son maçında Arkasspor, evinde Spor Toto'yu zor da olsa 3-2 yenmeyi başardı. Maça Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)'dan oluşan kadrosuyla çıkan Arkas 19-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-11'lik setlerle maçı 3-2 kazandı. 139 dakika süren nefes kesen maçta İzmir ekibi 2-2'lik eşitliğin ardından çıktığı tie break sette sonuca ulaştı. Günün diğer maçında lider Galatasaray Arhavi'yi 3-0, takipçisi Fenerbahçe İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken, Halkbank ise Tokat Plevne'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.